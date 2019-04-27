مطار الملك عبدالله يقدم مواقف مجانية لذوي الإعاقة ‎

2019-04-27

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ـ جازان

اتفق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان مع إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان على تقديم خدمة مواقف السيارات المدفوعة بالمجان وخدمات أخرى مساندة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد قنفذي أنه من واجبنا تقديم كافة الخدمات التي تسهل متطلبات هذه الفئة الغالية على قلوبنا وأن تجاوب الجهات ذات العلاقة ليس مستغرباً كونهم يسعون معنا أن يكون لهم اليد الأولى والسبق في خدمتهم، وأضاف أنه تم الاتفاق مع مدير مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الأستاذ مبارك الشهراني إلى تقديم خدمة المواقف المدفوعة بالمطار مجاناً لذوي الإعاقة من خلال بطاقة تسهيل التي يحملها المستفيد عند إبرازها لكونترات المواقف.

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من جانبه أكد مدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة سامي عسيس حرص مطار جازان على توفير خدماته لهذه الفئة وأنها بادرة جميلة منهم كتخصيص كونتر خاص لخدمتهم ومواقف انتظار مقابل الصالات.

وذكر عسيس أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في طور صرف بطاقات تسهيل للمعاقين من مستفيدي الوحدة تشمل حزمة من الخدمات سيتحصل عليها المستفيد عن طريق البطاقة.

كما قدم سامي عسيس شكره للمهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان على اهتمامه الكبير بهذه الفئة وحرصه الدائم على خدمتهم بالشكل المطلوب كما قدم شكره لمدير مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الأستاذ مبارك الشهراني على الموافقة الفورية التي قدمها للمبادرة وحزمة التسهيلات الأخرى التي دعم بها مستفيدي وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.