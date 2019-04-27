ضبط ٥ بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الثروة السمكية بجده

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة، من ضبط ٥ بنادق صيد بحرية بمرسى الشعيبة المسدودة وتعتبر أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية، وذلك أثناء قيام المختصين بالوحدة من القيام بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد بالمحافظة.

وأوضح المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد الجار الله على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.