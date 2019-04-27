الان تتابع التعليم: تسجيل أطفال الروضات المعتمدة عبر نظام نور يبدأ غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: يبدأ صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٣-٨-١٤٤٠ تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم في نظام نور. وأوضحت وزارة التعليم أنه يبدأ تسجيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوما.

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