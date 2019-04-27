حريق مستودع بالحسينية بمكة المكرمة وإصابة الحارس بحروق

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة – الخليج 365 - حجب العصيمي:

وقع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية، حيث اشتعلت النار في ارض مسورة ومكشوفة، تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج ومخزن بها مجموعة من الأثاث المستخدم وأخشاب ونفايات تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون امتداده الى المواقع المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة حارس الموقع بحروق سطحية جرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

فيما أفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.