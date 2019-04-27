شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواقف لسيارات المعتمرين في مداخل مكة خلال رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، وإدارة المرور، تجهيز مواقف سيارات المعتمرين القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة في مداخل مكة المكرمة استعدادا لشهر رمضان المبارك.
والمواقف هي: موقف الشرائع بطريق مكة المكرمة – السيل السريع، موقف الشميسي بطريق مكة المكرمة – جدة السريع، موقف النوارية بطريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، موقف الكر بطريق مكة المكرمة – الهدا، وموقف طريق مكة المكرمة – الليث.
وسيتم تزويد هذه المواقف بمسارات خاصة لحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة الخاصة للعمل على مدار الساعة، لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام، بعد أن يتم إيقاف سياراتهم في هذه المواقف، عبر نقاط الفرز الأمنية التي ستخصصها إدارة مرور العاصمة المقدسة، التي ستبدأ عملها مطلع الشهر الفضيل.
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المواقف نحو 1.5 مليون متر مربع، وتستوعب أكثر من 45 ألف سيارة.
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