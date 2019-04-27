شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيودع «حساب المواطن» الدفعة الـ18 للمستفيدين قبل رمضان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف برنامج «حساب المواطن» موعد إيداع الدفعة القادمة «الثامنة عشرة» (شهر مايو 2019) لمستفيدي البرنامج، وذلك عقب إعلانه صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة، داعيا إلى التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

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وأكد البرنامج ردا على تساؤل أحد المغردين عبر «تويتر» أنه سيتم إيداع الدفعة القادمة «الثامنة عشرة» يوم الخميس بتاريخ 9 مايو القادم، الموافق 4 رمضان القادم (حسب تقويم أم القرى).

يذكر أن موعد إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولموافقة 10 مايو القادم يوم الجمعة، سيتم الصرف في اليوم السابق له.

وكشف البرنامج أن مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى الدفعة السابقة (الـ17 لشهر أبريل 2019) بلغ 40 مليار ريال.