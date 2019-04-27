السعودي الذي رفضت فنادق سريلانكا حجزه: "لن أصمت وبوكينغ في مرمى الاتهام"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي حادثة رفض فندق في سريلانكا لسائح سعودي أتمّ حجزه من شهر قبل موعد السفر عن طريق موقع بوكينغ، وبعد التفجيرات التي حدثت في سريلانكا أرسل الفندق رسالة مفادها: "لن نستقبلك لأنك مسلم".

تواصلت "سبق" مع "عبدالله الرسي" الذي أفاد بأنه حجز الفندق منذ شهر قبل السفر، وسدد القيمة كعادته في السفر وإعداده المسبق، وقبل السفر بأيام أرسل له الفندق رسالة تلغي الحجز بسبب أنه مسلم. وكشف الرسي لـ"سبق" أن تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي اضطرت موقع بوكينغ للتدخل وأرسل للرسي رسالة على الإيميل الخاص مؤكدين أنهم يتابعون الموضوع ويرفضون ما يسمونه التمييز، وأنهم إذا ثبت ذلك سيتم حذف الفندق من قائمتهم. ويوضح الرسي أن ذلك لن يكفيني، مؤكدًا أنه للآن لا يوجد رد فعل من جانب بوكينغ ضد الفندق، وأنا لن أصمت؛ فديني ووطني يستحقان مني الدفاع عنهما.

من جانب آخر اختلف متابعو الرسي على تفسير ردة فعل الفندق بسريلانكا؛ فهناك من قال للرسي: "احمد ربك المسلمين محاصرين هناك"، ومنهم من قال: "الناس تلغي حجوزاتها وأنت تتمسك بالسفر"، وأغلبية المتابعين أثنوا على موقف الرسي وشددوا على حقه كمسلم ضد هذا التمييز العنصري.