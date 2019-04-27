السعودية اليوم / الفرع المتنقل لـ"هدف" يزور محافظة الوجه



الوجه 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

زار الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أمس, محافظة الوجه, وذلك ضمن جولاته لمحافظات منطقة تبوك.

وأوضح أخصائي عملاء هدف محمد بن فايز العمري أن الفرع المتنقل إحدى مبادرات صندوق التنمية البشرية، للتنقل بين جميع محافظات المملكة التي لا يتواجد فيها فرع "هدف".

وبين العمري أن أبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها "هدف" هو دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب من طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.

يذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين, ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.

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14:24ت م

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