السعودية اليوم / أمانة عسير تحصد جائزة "تميز الخدمات الحكومية الذكية" على مستوى الشرق الأوسط



أبها 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

فازت أمانة منطقة عسير بجائزة الشرق الأوسط لـ "تميز الخدمات الحكومية الذكية"، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر الحكومة والمدن الذكية في دول

من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن فوز أمانة منطقة عسير بهذه الجائزة جاء في إطار النقلة الضخمة لأمانة المنطقة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء.

وأضاف الحميدي أن تحقيق الأمانة لهذه الجائزة جاء نتيجة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة - رعاها الله - بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، وامتداداً لمبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، والتي تهدف لتحقيق المفهوم النوعي في رفع التنافسية والاستجابة مع متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم لتعزيز مسيرة التطور والنماء والارتقاء بالخدمات البلدية.

// انتهى //

14:22ت م

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أبها 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واسفازت أمانة منطقة عسير بجائزة الشرق الأوسط لـ "تميز الخدمات الحكومية الذكية"، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي الخامس والعشرين، والذي عقد بمدينة دبي.من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن فوز أمانة منطقة عسير بهذه الجائزة جاء في إطار النقلة الضخمة لأمانة المنطقة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء.وأضاف الحميدي أن تحقيق الأمانة لهذه الجائزة جاء نتيجة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة - رعاها الله - بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، وامتداداً لمبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، والتي تهدف لتحقيق المفهوم النوعي في رفع التنافسية والاستجابة مع متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم لتعزيز مسيرة التطور والنماء والارتقاء بالخدمات البلدية.// انتهى //14:22ت م0044

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