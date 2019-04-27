السعودية اليوم / عمل الخُبر النسائي يختتم تدريب طالبات أكاديمية التعلم



الخبر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

اختتمت إدارة شؤن المرأة في مكتب العمل بمحافظة الخبر، أمس، البرنامج التدريبي لطالبات أكاديمية التعلم الذي امتد على فترة شهرين كاملين، جرى خلالها تدريب الطالبات على خدمات المكتب بجميع أقسامه وتأهيلهن لسوق العمل.

وأفادت رئيسة إدارة شؤون المرأة بالمكتب نورة السبيعي، أن هذا البرنامج يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية تتابعياً لبرامج تدريبية جرى تقديمها مسبقاً لطالبات جامعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل, وجامعة الملك فيصل، وسيتم تقديمها مستقبلاً، مقدمة شكرها للطالبات، متمنية لهن التوفيق والمستقبل الباهر.

من جهته أشاد مدير المكتب منصور آل بن علي، بجهود الموظفات لتدريب وتأهيل المتدربات، مبدياً استعداد المكتب لاستقبال عدد من طلاب وطالبات الجامعات للتدريب والتأهيل في الفترة المقبلة.

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14:00ت م

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