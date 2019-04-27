السعودية اليوم / تعليم عسير يحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز



أبها 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة الشرق الأوسط للتميز لمشروع "تام الإلكتروني لتقييم الأداء المؤسسي وفق منهجيات الأداء"، والمطبق في مركز عسير للتميز عن فئة : جائزة التميز لنظام التعليم الذكي، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول

وقدم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للقائمين والقائمات على الإنجاز ، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل ممارسات التحول الذكي ومبادرات التطوير التنافسية التي تسهم في تحقيق تميز الأداء التعليمي ، والمنسجمة مع رؤية المملكة العربية

// انتهى //

13:59ت م

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أبها 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واسحصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة الشرق الأوسط للتميز لمشروع "تام الإلكتروني لتقييم الأداء المؤسسي وفق منهجيات الأداء"، والمطبق في مركز عسير للتميز عن فئة : جائزة التميز لنظام التعليم الذكي، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري في مدينة دبي ، بحضور مدير مركز عسير للتميز فاطمة أبوملحة، ومساعدها محمد آل معتق، ومشرف التميز المؤسسي علي الزهراني.وقدم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للقائمين والقائمات على الإنجاز ، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل ممارسات التحول الذكي ومبادرات التطوير التنافسية التي تسهم في تحقيق تميز الأداء التعليمي ، والمنسجمة مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.// انتهى //13:59ت م0040

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