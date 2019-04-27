السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل ونائبه يستقبلان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

جدة 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة ،

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي, يرافقه عددٌ من مسؤولي الهيئة.

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة مع شركائها في تبني وتطوير مواصفات الخدمات ومن أبرزها مشروع المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والدليل الإرشادي للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

كما تسلّم سموهما التقرير السنوي لهيئة المواصفات للعام 2018 م، والمتضمن أعمالها ومبادراتها لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق.

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13:59ت م

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