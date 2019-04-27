السعودية اليوم / بلدي الرياض يجمع جهات مختصة لتمكين الشباب والنساء من العمل في المقاصف المدرسية



الرياض 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

ينظم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض غداً، ورشة عمل تجمع العديد من الجهات المختصة لمناقشة عمل النساء والشباب في المقاصف المدرسية، وذلك في مقر المجلس بالملز.

وتهدف الورشة إلى رفع جودة المقاصف المدرسية بإشراك الشباب السعودي المتميز، إضافة إلى دعمهم بإيجاد بدائل مناسبة عن العمل في بسطات الأسواق أو كباعة جائلين. وأوضح رئيس بلدي الرياض خالد العريدي أن الورشة تضم جهات عدّة تسعى إلى الوصول لتوصيات مشتركة حول تجويد الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، ودعم الشباب والنساء في إيجاد أماكن مناسبة لعملهم الحر، سواء في مدارس البنين للشباب، أو في مدارس البنات للنساء، مشيراً رئيس بلدي الرياض إلى أن المجلس سبق له تنظيم ورشة عمل حول الباعة الجائلين لتشجيعهم على الحصول على التصاريح.

وتأتي هذه الورشة استكمالا لمسعى تمكين الشباب من العمل النظامي والمنظم والمفيد.

ويشارك في الورشة العديد من الجهات الحكومية، هي إدارة تعليم الرياض، ووزارة العمل، وأمانة منطقة الرياض، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بهذا الشأن.

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13:50ت م

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