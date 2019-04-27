

الرياض 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المطارات الدولية بالمملكة في فعاليات معرض المطارات بدورته التاسعة عشر، الذي يقام خلال المدة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2019م في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركتها في هذا الحدث، للتعريف باستثماراتها ومشاريعها المختلفة في البناء والتطوير للمطارات ولمدن المطارات بالمملكة، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، وإسهاماته في رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا التجمع المهم فرصة لتعزيز مكانة المملكة وتميزها في الطيران المدني، وتدعيم العلاقة مع جميع الشركاء على مستوى المنطقة، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة في إنشاء المطارات وتحديثها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.

ويشكل المعرض منصة مستقلة للتعريف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل المطارات تبحث عن طرق تمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز وترقية مرافقها، كما أن المعرض فرصة للالتقاء بشركة عالمية رائدة في خدمات صناعة المطارات.

يذكر أن معرض المطارات يعد إحدى المنصات التي تسطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات، وستقوم أكثر من 300 شركة عالمية رائدة بعرض مجموعة من منتجات وحلول وخدمات صناعة المطارات في معرض المطارات 2019 من 60 دولة وحضور 7500 شخص، ويقام على مساحة عرض تبلغ 15000 متر مربع.

// انتهى //

13:50ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تشارك في معرض المطارات الـ 19 بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.