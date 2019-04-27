

بيروت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 إبريل 2019م واس

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة أقصاها حوالي 410 أمتار، ولمدة 5 دقائق.

وحسب بيان الجيش اللبناني، فقد أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 460 مترا، ولمدة 10 دقائق، ثمّ خرق زورق معاد ثالث البقعة البحرية عينها، لمسافة حوالي 500 متر، ولمدة 15 دقيقة.

وأشار الجيش في بيانه إلى أنه تابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل".

// انتهى //

13:22ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.