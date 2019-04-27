سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تواصل حركة الاحتجاجات في السودان و اعتصام آلاف السودانيين، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية من أجل المطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة مدنية للبلاد.

ولفتت إلى أن الرأي العام البريطاني بات منقسماً حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقدر انقسام أعضاء مجلس العموم البريطاني الحالي، وأن استطلاعات الرأي أظهرت أن الجمهور البريطاني يحمل السياسيين البريطانيين مسؤولية الجمود السياسي المحيط بتلك المسألة.

وأشارت إلى تراجع العجز في الميزانية البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما.

ونقلت تأكيد الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، مقتل زعيم "جماعة التوحيد الوطنية"، زهران هاشم في التفجيرات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي اتهمت السلطات السريلانكية الجماعة بالمسؤولية عنها.

وأفادت أنه من أجل القضاء التام على التنظيمات الارهابية هو إنهاء الحروب وحل النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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13:08ت م

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