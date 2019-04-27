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2019-04-27 العدد الجديد من المجلة العربية.. اقتصاديات صناعة الكيف وعروس المجالس متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت المجلة العربية عددها الجديد لهذا الشهر، وهو العدد 512 لشهر مايو 2019، والذي تضمن العديد من الموضوعات منها: – القهوة : اقتصاديات صناعة الكيف – الروحانية وحالية الكيف Advertisements – القهوة والخيال السيسيولوجي – عروس المجالس – حكاية قصيدة مناجاة كما تضمن العدد الجديد من المجلة العربية، العديد من الموضوعات الأخرى والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال هذه الروابط (هنا) و(هنا).









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