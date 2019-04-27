تكليف 20 إماماً لصلاة التراويح في 5 جوامع بالمدينة المنورة

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من القرارات تتضمن تكليف (20) إماماً لصلاة التراويح والقيام في أكبر خمسة جوامع بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، حيث تم تكليف الشيخ الوليد الشمسان، والشيخ عبدالله القرافي، والشيخ عبدالرحمن المغامسي، والشيخ عماد حافظ في جامع قباء.

فيما تم تكليف الشيخ محمد الأحمدي، والشيخ أيمن الرحيلي، والشيخ يوسف الجابري، والشيخ ياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتم تكليف الشيخ يحفظ الشنقيطي، والشيخ عمر العمري، والشيخ عبدالرحمن الرحيلي، والشيخ عبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، كما تم تكليف الشيخ عبدالحكيم الجابري، والشيخ معاذ الطيب، والشيخ يوسف أيوب، والشيخ عبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات.

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فيما كلف “آل الشيخ” بجامع سيد الشهداء كلاً من الشيخ فهد الحمد، والشيخ محمد البرهجي، والشيخ بندر آل قرماد، والشيخ نشمي المرواني.

وتأتي هذه القرارات من معالي الوزير “آل الشيخ” في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة بما تحمله من قيمة تاريخية، والتي يرتادها الكثير من أهالي وزوار المدينة، وتحقيقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله وتوفير كل ما تحتاج إليه خاصة في شهر رمضان المبارك.

من جانبه، نوه فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي بالدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومعالي النائب في كل ما يخدم بيوت الله ومنسوبيها ويساهم في الرقي في الخدمات المقدمة لرواد المساجد، مشيراً إلى أن هذه التكليفات لنخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في المساجد الخمسة تأتي في إطار عناية معاليه بهذه المساجد التي تعد من الإرث الإسلامي والتي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة في شهر رمضان على وجه الخصوص، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يبلغنا رمضان ويوفق الجميع لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه تعالى وأن يتقبل الطاعات.