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لماذا يشترط سند محمد بن سلمان اجتياز دورة الوعي المالي ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
وضع برنامج سند محمد بن سلمان، شرطاً مهماً للحصول على الدعم ضمن مبادرة الزواج للمتزوجين حديثاً.
ويتمثل هذا الشرط، في تحقيق درجة اجتياز لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.
وأكد برنامج سند محمد بن سلمان للزواج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.
مبادرات اجتماعية رائدة
وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري.
ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.
خطوات التسجيل
وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من مبادرات سند محمد بن سلمان من خلال الرابط التالي (هنا).
ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.
– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.
– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.
– إنشاء حساب وإدخال البيانات.
– اجتياز دورة الوعي المالي.
– انتظار رسالة اعتماد الطلب.
شروط الأهلية
وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:
أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.
أن يكون الزواج الأول للرجل.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
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