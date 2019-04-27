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تنبيه لأهالي الباحة من هطول أمطار رعدية وتقلبات جوية
متابعات الخليج 365 - الباحة
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل والقصيم، يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض (الدوادمي وعفيف) كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك مرتفعات الباحة ، عسير وجيزان.
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