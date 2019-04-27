جمعية البر بصامطة توزع 3700 سلة غذائية على مستفيديها

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

قامت جمعية البر الخيرية بصامطة بتوزيع أكثر من ٣٧٠٠ سلة غذائية رمضانية بقيمة تجاوزت نصف مليون ريال على أكثر من ٢٥٠٠ أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الله يحيى سهلي أن الجمعية شرعت في توزيع السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة الشيخ فهد بن عويضة الخيرية وأسواق العثيمين والبالغ عددها ٣٧٠٠ سلة غذائية على مستفيديها ابتداء من اليوم الخميس.

وأضاف: سعت الجمعية مسبقاً لتأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية الرمضانية عبر توفير ٣٧٠٠ سلة غذائية تشتمل على ١٥ صنفاً لمستفيديها بقيمة بلغت ٥٢٩٣٠٠ ريال بالإضافة إلى ٣٧٠٠ كرتون تمر و٧٤٠٠ سلة شوفان ومكرونة.

مبيناً أن ٢٥٠٠ أسرة محتاجة من مستفيدي الجمعية ستوزع عليهم هذه السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث ستستفيد ٦ فئات من هذه السلال تشمل الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والمحتاجين والفقراء.

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وقال السهلي إن الجمعية تمتلك قاعدة بيانات حديثة تمكنهم من سرعة الوصول للمستفيد والصرف له وفق احتياجاته الفعلية.

وبين السهلي أن السلال الغذائية تأتي لتلبية الاحتياجات الرمضانية لهذه الفئة الأمر الذي تسعى لتحقيقه الجمعية بالإضافة إلى برامجها المختلفة التي ستقدم طيلة الشهر الفضيل كبرامج الإفطار وكسوة العيد.

ودعا السهلي رجال الأعمال وفاعلي الخير للمسارعة لدعم الجمعية لتأمين برامجها المختلفة لرعاية المحتاجين من أبناء المحافظة.

وأكد السهلي أن الصرف سيستمر ١٥ يوماً من خلال فترتي عمل صباحية ومسائية.