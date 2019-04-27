على ذمة وول ستريت جورنال.. ترامب يكذب بشأن أسعار النفط

2019-04-27

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

نفت مصادر مطلعة، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ووزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح بشأن تخفيض أسعار النفط.

ترامب لم يتحدث مع أوبك

وحسب ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن ترامب أكد للصحفيين، أمس الجمعة، إنه اتصل بمنظمة الدول المصدرة للبترول وطلب من الكارتل أن يفعل شيئًا بشأن ارتفاع أسعار النفط، زاعمًا أن ذلك أسهم في انخفاض الأسعار بنسبة 4٪ تقريبًا.

وفي هذا السياق، نفى أشخاص مطلعون للصحيفة الأمريكية، أن يكون ترامب قد تحدث مع الأمين العام للأوبك، مؤكدًا أن الانخفاض الأخير في الأسعار لم يكن ذا صلة بأي تصريحات للرئيس الأمريكي أو تحركات من جانبه.

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سياسات المملكة النفطية

وتتبع المملكة سياسات تخدم مصالح الأوبك بشكل رئيسي لاستعادة توازن سوق النفط العالمي، وهو الأمر الذي لا يخضع لضغوط سياسية.

وفي هذا السياق، قال أنطوان هالف، وهو باحث كبير في مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا: “على الرغم من أن برميل النفط السعودي مرشح جيد ليحل محل الإمدادات الفنزويلية، إلا أن الحذر السعودي أمر مفهوم بعد أن تم الاعتماد عليهم بشكل مكثف لتعويض النفط الإيراني بعد استعادة العقوبات ضد الملالي”.

من جانبه، كان وزير الطاقة والثروة المعدنية، قد أشار إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.

ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.