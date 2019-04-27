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2019-04-27 شاهد.. لاندكروزر تقتحم مطعماً في المجاردة متابعات الخليج 365 - المجاردة فقد قائد مركبة السيطرة على سيارته من نوع “لاند كروزر”، في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، لتصطدم بواجهة مطعم، مخلّفة أضراراً بالغة. Advertisements وتفاجأ القائمون على محل للوجبات السريعة بشارع بدر وسط المحافظة، باقتحام سيارة من نوع لاندكروزر للمحل، وتدمير زجاج واجهته والاستقرار بداخله. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث للوقوف على ملابسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.









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