شكرا لقرائتكم فيديو.. سعيد العويران يعلق على خسارة الهلال بطريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-27 فيديو.. سعيد العويران يعلق على خسارة الهلال بطريقته الخاصة متابعات الخليج 365 - الرياض علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران على هزيمة الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على طريقته الخاصة. Advertisements ونشر العويران مقطع فيديو له وهو يغني “خمس الحواس” في تعليق منه على خسارة الهلال الثقيلة وتوديعه لكأس خادم الحرمين الشريفين. وكان الهلال قد تلقى خسارة كبيرة أمام التعاون بخمسة أهداف، ليحجز التعاون مقعده في النهائي، وينتظر الفائز من مباراة اليوم بين النصر والاتحاد.









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