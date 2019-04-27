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تعرف على موعد بداية شهر رمضان فلكياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.
وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يومًا.
وأضاف “سيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك”.
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