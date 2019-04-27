تعرف على موعد بداية شهر رمضان فلكياً

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.

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وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يومًا.

وأضاف “سيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك”.