فيديو.. طفل يخاطر بحياته لإنقاذ جِرَاء من السيول الجارفة

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

في موقف إنساني يعكس معاني الرحمة بالحيوان، قام طفل بإنقاذ عدد من الجِرَاء من خطر السيول في إحدى مناطق المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول الطفل وهو يسارع بين السيول لإنقاذ الجراء التي كانت محتمية بالنبات ليقوم الطفل بانتشالها قبل أن يبتلعها السيل الجارف.

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وكانت العديد من المناطق في المملكة قد شهدت خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة تسببت في جريان بعض الأودية والسيول.