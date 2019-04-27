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فيديو.. محاولة اعتداء على الرئيس الأمريكي ترامب
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر محاولة أحد الأشخاص، ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاتف نقال، في حادثة تعيد إلى الأذهان واقعة ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، عام 2008 في العراق.
وقعت الحادثة لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.
وظهر في المقطع قيام أحد الأشخاص المتواجدين بالقاعة بقذف هاتف تجاه المنصة، في لحظة اقتراب ترامب من مكان إلقاء الكلمة، ولم يشكل الهاتف أية خطورة على الرئيس الأميركي.
وقامت عناصر جهاز الخدمة السرية بالتدخل واعتقال الشخص المتورط في العملية، مشيرة إلى أن الشخص المعتقل يدعى ويلياز روز وكان ” في حالة سكر ” ، وأنه يخضع حالياً للتحقيق لمعرفة سبب إقدامه على هذا التصرف.
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