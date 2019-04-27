مصرع عناصر حوثية وتدمير آليات في غارات للتحالف شرق تعز

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال موقع سبتمبر التابع للجيش اليمني اليوم، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية قصفت بعدة غارات جوية تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في مقر اللواء 22 ميكا الخاضع لسيطرة الميليشيا بمنطقة الجند شرقي مدينة تعز؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير وإحراق عدد من آلياتهم وعرباتهم العسكرية.

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من جهة أخرى قامت وحدات من مدفعية الجيش اليمني بقصف مواقع وتجمعات للحوثيين في ذات المحافظة.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد أوكار الميليشيا الإرهابية في تبة الذهب شمالي شرق المدينة كما طال القصف تمركزًا لقناصة من الميلشيات الحوثية تستهدف تحركات المدنيين في المنطقة ذاتها.

وبحسب المصدر فإن القصف أسفر عن مقتل عناصر القناصة وتدمير الموقع والسلاح المستخدم.