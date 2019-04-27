طقس مكة المكرمة .. أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظات الطائف تربة والخرمة والمويه والهدا والشفا وبني سعد والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.