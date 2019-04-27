شكرا لقرائتكم الكلباني يعلق على هزيمة الهلال الثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-27 الكلباني يعلق على هزيمة الهلال الثقيلة متابعات الخليج 365 - الرياض علق إمام وخطیب مسجد المحیسن بالرياض الشیخ عادل الكلباني، على الھزيمة الكبیرة لفريق الھلال أمام غريمه التعاون خلال المباراة التي جمعتھما في الدور النصف النھائي لكأس خادم الحرمین الشريفین. Advertisements وقال الكلباني في تغريدة عبر صفحته في “تويتر”: “خمسة وخمیسة”، قبل أن ينھال علیه متابعوه وجمھوره بردود متباينة بعد هزيمة الھلال الثقيلة. وكان فريق التعاون قد حقق نتیجة كبیرة على الھلال بالفوز علیه بخمسة أھداف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتھما بنصف نھائي كأس خادم الحرمین الشريفین.









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