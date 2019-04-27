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الطقس في الرياض .. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بشأن حالة الطقس في الرياض اليوم السبت ، حيث توقعت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، بشأن الطقس في الرياض وبعض المناطق الأخرى في المملكة إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقة الرياض.
وتشمل الحالة الجوية أيضا العديد من المناطق الأخرى ومنها المدينة المنورة، حائل،القصيم، حفر الباطن، رفحاء، مكة المكرمة.
وتوقعت الأرصاد أيضا تكوّن سحب رعدية ممطرة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الباحة، عسير، جيزان.
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