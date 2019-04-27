حساب المواطن يكشف حقيقة صرف دفعة مايو قبل رمضان

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى برنامج حساب متابعات الخليج 365 الأنباء المتداولة، بشأن تقديم صرف مستحقات دفعة دعم شهر مايو المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم.

ووجه أحد المستفيدين استفساراً عبر الحساب الرسمي للبرنامج قال فيه “هل سيتم تقديم الدفعة من أجل شهر رمضان أم سوف تنزل بموعدها المعتاد؟”.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة بتاريخ 9 مايو”.

تفاصيل دفعة إبريل

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أودع يوم 10 إبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل من خلال إدخال البيانات التالية “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل”.