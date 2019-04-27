صور.. الشاحنات تهدد حياة المارة على طريق البيض بجازان

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

يعاني أهالي قرية “البيض” التابعة لمحافظة أبوعريش بجازان من ضيق الطريق المؤدي إلى قريتهم وأيضاً من سير الشاحنات ليلاً ونهاراً والتي تُعرض حياتهم للخطر.

وتحدث حسين صديق لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: إن الطريق المؤدي إلى قرية “البيض” ضيق جداً ومسار واحد، ولكن مع هذا تجد الشاحنات ليلاً ونهار في هذا الطريق مسببة لنا حوادث مرورية وأيضاً مضايقات في هذا الطريق الضيق جداً.

-منع الشاحنات:

فيما بيَّن علي صديق قائلاً: إن هذا الطريق أصبح طريقاً للشاحنات، وتجدها ليلاً ونهار على هذا الطريق الضيق جداً، مع العلم أنه توجد علامات مرورية تحذيرية بعدم دخول الشاحنات على جانب الطريق ومع هذا يقوم سائقو هذه الشاحنات بتجاهل هذه التحذيرات في ظل غياب الجهات المعنية.

-طريق الكدمي:

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فيما أشار خالد صديق قائلاً: إن هذا الطريق يذكرنا بطريق الكدمي بمحافظة صبيا، والذي راح ضحيته أكثر من 7 ضحايا وذلك بسبب هذه الشاحنات، علماً بأنه صارت حوادث مماثلة على هذا الطريق ولم نجد حلاً في إيقاف هذه الشاحنات المتهورة، وإلى متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا؟!

-تقرير اللجنة:

في سياق متصل أوضح إبراهيم صديق “قدمنا بلاغاً لإدارة المواصلات وإدارة المرور بجازان، وقامت لجنة بالخروج والوقوف على الموقع وقررت منع هذه الشاحنات، وتم توجيه المرور بجازان بخطاب لمنعهم وعندنا رقم الخطاب وتاريخه، ولكن لم يتم تطبيق على أرض الواقع.. فمن المسؤول؟

-مناشدة:

فيما ناشد أهالي قرية “البيض” عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه المعاناة وتوسيع الطريق المؤدي إلى القرية وإنارته وإيقاف سير الشاحنات بشكل نهائي.