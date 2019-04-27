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إصابة امرأة في حادثة دهس بصامطة بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تعرضت امرأة لحادثة دهس وذلك على الطريق الرابط بين قرية الخضراء والطرشية الجديدة التابع لمحافظة صامطة.
وأوضح الهلال الأحمر السعودي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12.57 من مواطن أن امرأة تعرضت لحادث دهس على الطريق الذي يربط بين قرية الخضراء – والطرشية التابعة لمحافظة صامطة بجازان.
وعلى الفور تم تحريك فرقة إسعافية لمباشرة الحالة وعند وصول الفرق للموقع وجدت حالة إصابة لامرأة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية ونقلها إلى مستشفى الطوال لتلقي العلاج.
الجدير بالذكر أن المصابة هي حامل ولم يتضح وضع الجنين وتم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.
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