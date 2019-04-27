في مثل هذا اليوم.. احتلال أثينا واستقلال توجو وسيراليون

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 27 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

قانون الشاي

في مثل هذا اليوم عام 1773، أقر البرلمان البريطاني قانون الشاي الجديد، والذي كان يهدف لتقليل كمية الشاي الهائلة التي تحتفظ بها شركة الهند الشرقية البريطانية المضطربة ماليًا في مستودعاتها في لندن ومساعدة الشركة المتعثرة على البقاء.

اشتعال السلطانة

في مثل هذا اليوم عام 1865، اشتعلت النيران في مركب السلطانة التي كانت تعمل بالبخار، وهو ما أدى إلى وفاة 1238 من أصل 2031 راكباً كانوا على متنها.

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اقتلاع عبد الحميد الثاني

في مثل هذا اليوم عام 1909، تم إزاحة السلطان عبدالحميد الثاني في تركيا بعد موجة من الغضب الشعبي.

احتلال أثينا

في مثل هذا اليوم عام 1941، احتلت القوات الألمانية النازية أثينا في اليونان، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية التي شهدت توغل القوات الألمانية في عدد كبير من العواصم الأوروبية.



استقلال توجو

في مثل هذا اليوم عام 1960، تم الإعلان عن استقلال توجو من الاحتلال الفرنسي الذي دام عشرات السنوات في القارة السمراء.

استقلال سيراليون

في مثل هذا اليوم عام 1961، منحت المملكة المتحدة سيراليون استقلالها التام، وذلك قبل أن تعود بقوة صغيرة لها في عام 2000 بسبب بعض الظروف السياسية الصعبة في البلاد.

انقلاب أفغانستان

في مثل هذا اليوم عام 1978، تمت الإطاحة بمحمد داود خان من حكم أفغانستان، وتولى نور الدين تراقي الحكم بعد خروجه من السجن.



أول فأرة كمبيوتر

في مثل هذا اليوم عام 1981، تم الكشف عن أول فأرة كهربائية في الأسواق العالمية بالأسواق العالمية، لتكون بذلك بداية انتشار هذه الأداة التي تخضع لتطوير مستمر إلى الآن.