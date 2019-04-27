الان تتابع وظائف صحية وإدارية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة، بمقر المدينة بالرياض، عبر بوابتها الإلكترونية.
وأوضحت المدينة أن الوظائف الشاغرة لحملة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، مبينة أن تفاصيل الوظائف المتاحة على الرابط التالي: https://careers.ksmc.med.sa/ar/job-search-results/ …
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