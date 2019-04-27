شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم نجران»: بدء التسجيل في الفصل الصيفي.. 30 شعبان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بدء التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي المُدمج للمرحلة الثانوية في كل من ثانوية الملك عبدالعزيز بحي الفهد، وثانوية ابن حزم بحي دحضة، وثانوية ابن القيم بمحافظة حبونا.
وأبانت الإدارة أن التسجيل المعتمد بالحضور للمدارس الموضحة سيكون ابتداءً من يوم الأحد 30 شعبان الجاري، مشيرة إلى أن التسجيل في الفصل الصيفي سيشمل نظامي المقررات، والفصلي، للراغبين في تسريع التخرج وتخفيف العبء الدراسي، والمتعثرين في مقررات يستوجب اجتيازها لمعالجة الخطة الدراسية.
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