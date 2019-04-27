شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يكرّم 55 خريجاً يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

كرّم نائب أمير منطقة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ الأمير سعود بن خالد الفيصل، خريجي البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية وعددهم 55 خريجاً يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية من عدة جهات حكومية بالمملكة، وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة في مدينة المعرفة الاقتصادية.

وتناول ملتقى قادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية أهم الموضوعات التي يحتاج إليها قيادات القطاع الحكومي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة، مثل: تحليل السياسات العامة، والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء، والإبداع في العمل الحكومي، التي شارك في تقديمها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين من بينهم كل من العميد الحالي والسابق لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات.

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وتضمن الملتقى عدداً من العروض التقديمية من وزارة العدل ووزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومن هيئة المدن الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شارك المدير الإقليمي السابق لجوجل ومدير شركة EFESO للاستشارات.

وجاء الملتقى في ختام الإصدار السادس لبرنامج الأداء الحكومي المتميز الذي شارك فيه أكثر من 50 من القيادات في الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة.

وتابع فعاليات البرنامج التدريبي والملتقى المئات من المهتمين بالإدارة الحكومية عبر البث الحي المباشر.