ماذا تمنى ملاح السعودية هاني عثمان قبل وفاته بأيام؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

قبل ثلاثة أيام من وفاة ملاح الخطوط السعودية هاني عثمان في تفجيرات سريلانكا الإرهابية التي ذهب ضحيتها هو وزميله أحمد الجعفري، علق في تغريدة له عبر تويتر على الخبر الذي أعلنه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ بإطلاق اسم ملك المغرب محمد السادس على النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية وإقامة نهائي البطولة في مدينة الرباط، بقوله "يا رب يكون عندي رحلة هناك ذاك اليوم".

التعليق الذي غرد به هاني عثمان - رحمه الله - كان قبل ثلاثة أيام من التفجير الإرهابي الذي تعرض له في سريلانكا، وتفاعل متابعوه مع تغريدته قائلين له "حجزت تذكرتك لمكان آخر يا هاني"، سائلين الله أن يتقبله شهيدا ويرزقه الجنة.