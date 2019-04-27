السعودية | أكبر مسابقة للخط العربي في السعودية في هذا المكان

شكرا لقرائتكم أكبر مسابقة للخط العربي في السعودية في هذا المكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتسابق الخطاطون السعوديون في مسابقة "خطٌّ من تراثنا"، التي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالشراكة مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية.

وشهدت الفعالية الأولى المقامة بالتعاون مع أمانة جدة في ساحة اللؤلؤة على الواجهة البحرية، على مدى يومين، عرض 25 مترًا من لوحات الخط العربي أمام الزائرين، كذلك إقامة ثلاث ورش متنوعة تشمل تعليم الخط العربي للأطفال، وورشة حسن خطك لفئة الكبار، والثالثة جرى تخصيصها للفنانين والموهوبين في الخط العربي.

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وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح في حديث إلى "العربية.نت" أن المسابقة تعد الأكبر والأضخم على مستوى السعودية، وهي تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مبينا أنها تتمثل في خط عبارات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال: "تهدف المسابقة إلى نشر الوعي بفن الخط العربي والاهتمام به في السعودية، كما تساهم في إثبات براعة وإبداع الخطاطين السعوديين، ومساهماتهم التي أدت إلى تقليل استيراد الخط العربي من الخارج، إضافة لإظهار النواحي الجمالية للخط العربي بطريقة إبداعية فريدة، علاوة على إشعال روح المنافسة والابتكار في مجال فن الخط وإتاحة الفرص للمبتدئين من المهتمين بهذا المجال، وتوفير المعرفة والتدريب من خلال تجمع لنخبة من الخطاطين في السعودية".

وأشار إلى أن هناك مسابقة تشرف عليها لجنة التحكيم من كبار الخطاطين المعروفين في السعودية، وسيكون 60 فائزاً نهاية البرامج.