، "الغذاء والدواء" تحدّد معايير أهمية اللقاح قبل السفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عوامل الخطورة تزداد على مَن يتنقل بالمناطق الريفية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، عن مجموعة من العوامل التي تحدّد ما إذا كان اللقاح ضرورياً قبل السفر.

وقالت "الهيئة": بعض الأمراض شائعة في مناطق معينة من العالم مثل إفريقيا وجنوب آسيا، لذا يجب التأكد من توصيات منظمة الصحة العالمية، كما أن بعض الأمراض تنتشر في وقت معين من السنة كالمواسم الممطرة.

وأضافت: بشكل عام تزداد عوامل الخطورة على مَن يتنقل بشكل دائم في المناطق الريفية، وكلما زادت مدة بقائك زاد خطر تعرُّضك للأمراض.

وأردفت "الهيئة": بعض اللقاحات لا تُعطى لكبار السن ومرضى نقص المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة، وإذا كنت ستعمل في مجال الإغاثة فقد تصبح معرضاً للأمراض بشكل أكبر نظراً لزيادة معدلات المخالطة.

وتابعت: على الصيادلة والأطباء والممرضين أخذ لقاحات إضافية إذا كانوا سيعملون في مجال طبي خلال سفرهم.

واختتمت بالقول: في حالة ملامسة الحيوانات تكون نسبة تعرُّضك أعلى للأمراض التي تنتشر بوساطة الحيوانات مثل داء الكلب وإنفلونزا الطيور.