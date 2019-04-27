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استاء مستخدمو الطريق الدولي الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير من سرب قلّابات نقل الردميات التي تعمل ليلاً ونهاراً لنقل الرمال من شرق مركز أحد بني زيد إلى مخطط آل زياد على مدار الساعة دون مراعاة أوقات الذروة.
قال سالكو الطريق أن هذه القلّابات تهدّد حياة المسافرين؛ لأن الطريق يشهد باستمرار حركة مرور عالية، خصوصاً في أوقات الذروة، كما أن بعض تلك القلّابات يسير على الطريق دون تغطية الرمال بالأشرعة المخصّصة لمنع تطاير الأتربة والحجارة على الطريق.
وطالب رواد الطريق، الجهات الأمنية، بمراقبة وتقنين وقت عمل القلّابات وإيقافها عن العمل وقت الذروة حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين.
شاهد .. أسراب قلّابات الرمال تهدّد حياة سالكي طريق "القنفذة - عسير"حسن العيسي الخليج 365 2019-04-27
استاء مستخدمو الطريق الدولي الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير من سرب قلّابات نقل الردميات التي تعمل ليلاً ونهاراً لنقل الرمال من شرق مركز أحد بني زيد إلى مخطط آل زياد على مدار الساعة دون مراعاة أوقات الذروة.
قال سالكو الطريق أن هذه القلّابات تهدّد حياة المسافرين؛ لأن الطريق يشهد باستمرار حركة مرور عالية، خصوصاً في أوقات الذروة، كما أن بعض تلك القلّابات يسير على الطريق دون تغطية الرمال بالأشرعة المخصّصة لمنع تطاير الأتربة والحجارة على الطريق.
وطالب رواد الطريق، الجهات الأمنية، بمراقبة وتقنين وقت عمل القلّابات وإيقافها عن العمل وقت الذروة حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
01:40 PM
تعمل على مدار الساعة بلا أشرعة .. لا تراعي وإيقافها وقت الذروة مطلب
استاء مستخدمو الطريق الدولي الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير من سرب قلّابات نقل الردميات التي تعمل ليلاً ونهاراً لنقل الرمال من شرق مركز أحد بني زيد إلى مخطط آل زياد على مدار الساعة دون مراعاة أوقات الذروة.
قال سالكو الطريق أن هذه القلّابات تهدّد حياة المسافرين؛ لأن الطريق يشهد باستمرار حركة مرور عالية، خصوصاً في أوقات الذروة، كما أن بعض تلك القلّابات يسير على الطريق دون تغطية الرمال بالأشرعة المخصّصة لمنع تطاير الأتربة والحجارة على الطريق.
وطالب رواد الطريق، الجهات الأمنية، بمراقبة وتقنين وقت عمل القلّابات وإيقافها عن العمل وقت الذروة حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين.
، شاهد .. أسراب قلّابات الرمال تهدّد حياة سالكي طريق "القنفذة - عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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