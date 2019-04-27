، "وكيل إمارة حائل": وظائف الإمارة تحت متابعتي ونقبل الأنسب ،

- 1/2
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أكّد وكيل إمارة حائل المكلّف عادل آل الشيخ؛ عبر حسابه على تويتر؛ أنه سيتابع شخصيًّا مجريات المقابلة مع لجنة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لوظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الثاني بتاريخ 28/ 07/ 1440هـ، وأُعلنت نتائجها مساء أمس.
رد "آل الشيخ" جاء تأكيدًا على التزام إمارة حائل بالشفافية في التوظيف، ونفيًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من احتمال دخول المحسوبية في تلك الوظائف، وهو رد يؤكد على الشفافية التامة.
وأضاف "آل الشيخ" أن أسماء المرشحين للوظائف من قِبل "جدارة" التابع لوزارة الخدمة جاءت بترشيح ثلاثة مرشحين لكل وظيفة، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة مسؤولين في الإمارة لإجراء مقابلة معهم واختيار الأنسب منهم للعمل في الإمارة أو المحافظات.
وعن تكرار أحد الأسماء المُعلنة مرتين، قال: الأمر يعود لـ"جدارة" وليس للأمانة.
وعن نتائج ما أعلنته إمارة حائل من توافر وظائف إشرافية بالمراتب (10-11-12-13) (حقوقية، مالية، وإدارية)، ورغبت بإشغالها عن طريق النقل، أشار "آل الشيخ" إلى أنه يجري حاليًّا فرز أكثر من ٢٥٠٠ متقدم، لمطابقتهم على الوظائف الشاغرة، وعند الانتهاء سيتم إعلان الأسماء للمقابلة الشخصية، واختيار من يتوقع أن يخدم المنطقة وأهلها.
وفي ردّه على أحد المغرّدين عن آلية التقدم لنقل وظيفته من جهة حكومية أخرى، إلى إمارة المنطقة؛ أجاب "آل الشيخ" بأن النقل لما دون المرتبة العاشرة يتطلب من الموظف الراغب في ذلك التقدمَ للإمارة، وستتم دراسة الطلب، ومتى وُجدت الحاجة لنقل خدماته فسيتم؛ لحرص إمارة المنطقة على الاستفادة من خبرات المتقدم، لتمكنه من خدمة المواطنين على أفضل وجه، بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.
وكانت إمارة حائل قد دعت أمس التالية أسماؤهم، لمراجعة إدارة الموارد البشرية بالإمارة يومي: الثلاثاء الموافق 25/ 08/ 1440هـ، والأربعاء الموافق 26/ 08/ 1440هـ؛ لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين مؤهلاتهم العلمية.
******3192
سالم بن مقبل بن فريح العنزي
******2811
فارس مقبل عبدالله العنزي
******0881
صالح بن سعيد بن احمد آل سبت
******0323
علي بن مرعي بن عبدالله القرني
******9136
فواز بن محمد بن خليل فته
******2924
علي زيد بن محمد الدريع
******2748
تركي بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز سعود
******0712
عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر
******7576
لؤى فؤاد بن علي ردنه
******7094
مشعل عبدالرحمن محمد بن جردان
******5245
مازن بن عبدالله بن عبدالعزيز محمد
******7874
عواجي بن محمد بن عمر مدخلي
******9672
معاذ فهد بن فراج الصاعدى
******0951
جابر علي بن حسين العثمان
******1722
رائد احمد بن علي الصبياني
******8842
احمد محمد غانم العنزي
******6865
علي ضيف الله بن علي العلوي
******6367
أحمد منصور بن عبدالعزيز التركي
******7530
يوسف ابراهيم بن عبدالعزيز الدبيخي
******5936
محمد احمد يحي حريصي
******3844
بندر عبدالكبير عبدالشكور جميل
******9116
يحي محمد يحي العسيري
******4623
خالد سليمان بن سالم الحربى
******9765
علي جاسم معتوق جليح
******4299
عماد بن حسن بن جاسم الفندي
******9521
صالح ابن سعيد ابن محبوب الغامدي
******4371
فايز ابراهيم بن سلمان آل اعبيدان
******8616
سعيد بن عبدالستار بن عبدالله احمد
******3556
أحمد عبداللطيف علي العبداللطيف
******8198
احمد هليل علي العطوي
******5784
زعل عطاالله سالم البلوي
******2803
احمد فرج بلعوس الشمري
******9010
ممدوح حمود سليمان العطوي
******7939
عبدالله بن عبدالعزيز بن ناجي البشر
******2821
حامد عبدالكريم صالح المدني
******4538
سلطان عيضه بن جرمان ال جعره
******8605
حسين علي بن عمران المحمدعلي
******2360
صالح بن عبدالعلي بن حماد الحماد
******1307
وليد محمد حزام السبلان
******6229
فواز عبدالستار بن ابراهيم العوهلي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1229
ماجد جايد محمد الصبحي
******9586
عبدالله بن سعد بن محمد الشهراني
******8768
عبدالملك صالح علي الصامل
******1024
قاسم عباس بن عبدالله الحيدر
******9258
فارس معيض بن حسين آل جعره
******4448
عباس عبدالله بن علي المخيدر
******1061
فهد حمد بن ابراهيم المزيني
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******7162
يحي علي اسماعيل مصلوم
******0114
سعد علي ابن مسرع القحطاني
******7926
علي احمد فتحي جريبي
******2013
أحمد علي بن عبدالله العمران
******8150
متعب صالح بن عبيدان الجاهل
******1502
سلطان عبدالعزيز دخيل الله الحارثي
******0859
صقر محمد احمد الغامدي
******1319
مسفر سعيد محمد الاكلبي
******5516
موسى بن عبدالله بن موسى التميمي
******2086
علي منيف محمد المنيفي
******5040
عبدالسلام علي عبدالله الشهري
******8485
سعد ناصر مرعي ال عزام
******0783
محمد دميث الضميري الرويلي
******6671
ابراهيم علي ابراهيم العقل
******4771
عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح
******2730
عبدالله عبدالعزيز خليف العنزي
******9751
سليمان ناصر ابراهيم العمر
******4406
علي مقبل علي المطيري
******7535
صالح مانع بن صالح لسلوم
******2056
فيصل حامد علي ال قنفذ
"وكيل إمارة حائل": وظائف الإمارة تحت متابعتي ونقبل الأنسبخالد السليمي الخليج 365 2019-04-27
أكّد وكيل إمارة حائل المكلّف عادل آل الشيخ؛ عبر حسابه على تويتر؛ أنه سيتابع شخصيًّا مجريات المقابلة مع لجنة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لوظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الثاني بتاريخ 28/ 07/ 1440هـ، وأُعلنت نتائجها مساء أمس.
رد "آل الشيخ" جاء تأكيدًا على التزام إمارة حائل بالشفافية في التوظيف، ونفيًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من احتمال دخول المحسوبية في تلك الوظائف، وهو رد يؤكد على الشفافية التامة.
وأضاف "آل الشيخ" أن أسماء المرشحين للوظائف من قِبل "جدارة" التابع لوزارة الخدمة جاءت بترشيح ثلاثة مرشحين لكل وظيفة، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة مسؤولين في الإمارة لإجراء مقابلة معهم واختيار الأنسب منهم للعمل في الإمارة أو المحافظات.
وعن تكرار أحد الأسماء المُعلنة مرتين، قال: الأمر يعود لـ"جدارة" وليس للأمانة.
وعن نتائج ما أعلنته إمارة حائل من توافر وظائف إشرافية بالمراتب (10-11-12-13) (حقوقية، مالية، وإدارية)، ورغبت بإشغالها عن طريق النقل، أشار "آل الشيخ" إلى أنه يجري حاليًّا فرز أكثر من ٢٥٠٠ متقدم، لمطابقتهم على الوظائف الشاغرة، وعند الانتهاء سيتم إعلان الأسماء للمقابلة الشخصية، واختيار من يتوقع أن يخدم المنطقة وأهلها.
وفي ردّه على أحد المغرّدين عن آلية التقدم لنقل وظيفته من جهة حكومية أخرى، إلى إمارة المنطقة؛ أجاب "آل الشيخ" بأن النقل لما دون المرتبة العاشرة يتطلب من الموظف الراغب في ذلك التقدمَ للإمارة، وستتم دراسة الطلب، ومتى وُجدت الحاجة لنقل خدماته فسيتم؛ لحرص إمارة المنطقة على الاستفادة من خبرات المتقدم، لتمكنه من خدمة المواطنين على أفضل وجه، بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.
وكانت إمارة حائل قد دعت أمس التالية أسماؤهم، لمراجعة إدارة الموارد البشرية بالإمارة يومي: الثلاثاء الموافق 25/ 08/ 1440هـ، والأربعاء الموافق 26/ 08/ 1440هـ؛ لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين مؤهلاتهم العلمية.
******3192
سالم بن مقبل بن فريح العنزي
******2811
فارس مقبل عبدالله العنزي
******0881
صالح بن سعيد بن احمد آل سبت
******0323
علي بن مرعي بن عبدالله القرني
******9136
فواز بن محمد بن خليل فته
******2924
علي زيد بن محمد الدريع
******2748
تركي بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز سعود
******0712
عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر
******7576
لؤى فؤاد بن علي ردنه
******7094
مشعل عبدالرحمن محمد بن جردان
******5245
مازن بن عبدالله بن عبدالعزيز محمد
******7874
عواجي بن محمد بن عمر مدخلي
******9672
معاذ فهد بن فراج الصاعدى
******0951
جابر علي بن حسين العثمان
******1722
رائد احمد بن علي الصبياني
******8842
احمد محمد غانم العنزي
******6865
علي ضيف الله بن علي العلوي
******6367
أحمد منصور بن عبدالعزيز التركي
******7530
يوسف ابراهيم بن عبدالعزيز الدبيخي
******5936
محمد احمد يحي حريصي
******3844
بندر عبدالكبير عبدالشكور جميل
******9116
يحي محمد يحي العسيري
******4623
خالد سليمان بن سالم الحربى
******9765
علي جاسم معتوق جليح
******4299
عماد بن حسن بن جاسم الفندي
******9521
صالح ابن سعيد ابن محبوب الغامدي
******4371
فايز ابراهيم بن سلمان آل اعبيدان
******8616
سعيد بن عبدالستار بن عبدالله احمد
******3556
أحمد عبداللطيف علي العبداللطيف
******8198
احمد هليل علي العطوي
******5784
زعل عطاالله سالم البلوي
******2803
احمد فرج بلعوس الشمري
******9010
ممدوح حمود سليمان العطوي
******7939
عبدالله بن عبدالعزيز بن ناجي البشر
******2821
حامد عبدالكريم صالح المدني
******4538
سلطان عيضه بن جرمان ال جعره
******8605
حسين علي بن عمران المحمدعلي
******2360
صالح بن عبدالعلي بن حماد الحماد
******1307
وليد محمد حزام السبلان
******6229
فواز عبدالستار بن ابراهيم العوهلي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1229
ماجد جايد محمد الصبحي
******9586
عبدالله بن سعد بن محمد الشهراني
******8768
عبدالملك صالح علي الصامل
******1024
قاسم عباس بن عبدالله الحيدر
******9258
فارس معيض بن حسين آل جعره
******4448
عباس عبدالله بن علي المخيدر
******1061
فهد حمد بن ابراهيم المزيني
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******7162
يحي علي اسماعيل مصلوم
******0114
سعد علي ابن مسرع القحطاني
******7926
علي احمد فتحي جريبي
******2013
أحمد علي بن عبدالله العمران
******8150
متعب صالح بن عبيدان الجاهل
******1502
سلطان عبدالعزيز دخيل الله الحارثي
******0859
صقر محمد احمد الغامدي
******1319
مسفر سعيد محمد الاكلبي
******5516
موسى بن عبدالله بن موسى التميمي
******2086
علي منيف محمد المنيفي
******5040
عبدالسلام علي عبدالله الشهري
******8485
سعد ناصر مرعي ال عزام
******0783
محمد دميث الضميري الرويلي
******6671
ابراهيم علي ابراهيم العقل
******4771
عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح
******2730
عبدالله عبدالعزيز خليف العنزي
******9751
سليمان ناصر ابراهيم العمر
******4406
علي مقبل علي المطيري
******7535
صالح مانع بن صالح لسلوم
******2056
فيصل حامد علي ال قنفذ
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
01:25 PM
ردًّا على ما أُشيع بمنصات التواصل عن المحاباة في التوظيف
أكّد وكيل إمارة حائل المكلّف عادل آل الشيخ؛ عبر حسابه على تويتر؛ أنه سيتابع شخصيًّا مجريات المقابلة مع لجنة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لوظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الثاني بتاريخ 28/ 07/ 1440هـ، وأُعلنت نتائجها مساء أمس.
رد "آل الشيخ" جاء تأكيدًا على التزام إمارة حائل بالشفافية في التوظيف، ونفيًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من احتمال دخول المحسوبية في تلك الوظائف، وهو رد يؤكد على الشفافية التامة.
وأضاف "آل الشيخ" أن أسماء المرشحين للوظائف من قِبل "جدارة" التابع لوزارة الخدمة جاءت بترشيح ثلاثة مرشحين لكل وظيفة، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة مسؤولين في الإمارة لإجراء مقابلة معهم واختيار الأنسب منهم للعمل في الإمارة أو المحافظات.
وعن تكرار أحد الأسماء المُعلنة مرتين، قال: الأمر يعود لـ"جدارة" وليس للأمانة.
وعن نتائج ما أعلنته إمارة حائل من توافر وظائف إشرافية بالمراتب (10-11-12-13) (حقوقية، مالية، وإدارية)، ورغبت بإشغالها عن طريق النقل، أشار "آل الشيخ" إلى أنه يجري حاليًّا فرز أكثر من ٢٥٠٠ متقدم، لمطابقتهم على الوظائف الشاغرة، وعند الانتهاء سيتم إعلان الأسماء للمقابلة الشخصية، واختيار من يتوقع أن يخدم المنطقة وأهلها.
وفي ردّه على أحد المغرّدين عن آلية التقدم لنقل وظيفته من جهة حكومية أخرى، إلى إمارة المنطقة؛ أجاب "آل الشيخ" بأن النقل لما دون المرتبة العاشرة يتطلب من الموظف الراغب في ذلك التقدمَ للإمارة، وستتم دراسة الطلب، ومتى وُجدت الحاجة لنقل خدماته فسيتم؛ لحرص إمارة المنطقة على الاستفادة من خبرات المتقدم، لتمكنه من خدمة المواطنين على أفضل وجه، بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.
وكانت إمارة حائل قد دعت أمس التالية أسماؤهم، لمراجعة إدارة الموارد البشرية بالإمارة يومي: الثلاثاء الموافق 25/ 08/ 1440هـ، والأربعاء الموافق 26/ 08/ 1440هـ؛ لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين مؤهلاتهم العلمية.
******3192
سالم بن مقبل بن فريح العنزي
******2811
فارس مقبل عبدالله العنزي
******0881
صالح بن سعيد بن احمد آل سبت
******0323
علي بن مرعي بن عبدالله القرني
******9136
فواز بن محمد بن خليل فته
******2924
علي زيد بن محمد الدريع
******2748
تركي بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز سعود
******0712
عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر
******7576
لؤى فؤاد بن علي ردنه
******7094
مشعل عبدالرحمن محمد بن جردان
******5245
مازن بن عبدالله بن عبدالعزيز محمد
******7874
عواجي بن محمد بن عمر مدخلي
******9672
معاذ فهد بن فراج الصاعدى
******0951
جابر علي بن حسين العثمان
******1722
رائد احمد بن علي الصبياني
******8842
احمد محمد غانم العنزي
******6865
علي ضيف الله بن علي العلوي
******6367
أحمد منصور بن عبدالعزيز التركي
******7530
يوسف ابراهيم بن عبدالعزيز الدبيخي
******5936
محمد احمد يحي حريصي
******3844
بندر عبدالكبير عبدالشكور جميل
******9116
يحي محمد يحي العسيري
******4623
خالد سليمان بن سالم الحربى
******9765
علي جاسم معتوق جليح
******4299
عماد بن حسن بن جاسم الفندي
******9521
صالح ابن سعيد ابن محبوب الغامدي
******4371
فايز ابراهيم بن سلمان آل اعبيدان
******8616
سعيد بن عبدالستار بن عبدالله احمد
******3556
أحمد عبداللطيف علي العبداللطيف
******8198
احمد هليل علي العطوي
******5784
زعل عطاالله سالم البلوي
******2803
احمد فرج بلعوس الشمري
******9010
ممدوح حمود سليمان العطوي
******7939
عبدالله بن عبدالعزيز بن ناجي البشر
******2821
حامد عبدالكريم صالح المدني
******4538
سلطان عيضه بن جرمان ال جعره
******8605
حسين علي بن عمران المحمدعلي
******2360
صالح بن عبدالعلي بن حماد الحماد
******1307
وليد محمد حزام السبلان
******6229
فواز عبدالستار بن ابراهيم العوهلي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1177
أحمد هليل عسكر العنزي
******1229
ماجد جايد محمد الصبحي
******9586
عبدالله بن سعد بن محمد الشهراني
******8768
عبدالملك صالح علي الصامل
******1024
قاسم عباس بن عبدالله الحيدر
******9258
فارس معيض بن حسين آل جعره
******4448
عباس عبدالله بن علي المخيدر
******1061
فهد حمد بن ابراهيم المزيني
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******0871
محمد طالب محمد عبدالحفيظ
******7162
يحي علي اسماعيل مصلوم
******0114
سعد علي ابن مسرع القحطاني
******7926
علي احمد فتحي جريبي
******2013
أحمد علي بن عبدالله العمران
******8150
متعب صالح بن عبيدان الجاهل
******1502
سلطان عبدالعزيز دخيل الله الحارثي
******0859
صقر محمد احمد الغامدي
******1319
مسفر سعيد محمد الاكلبي
******5516
موسى بن عبدالله بن موسى التميمي
******2086
علي منيف محمد المنيفي
******5040
عبدالسلام علي عبدالله الشهري
******8485
سعد ناصر مرعي ال عزام
******0783
محمد دميث الضميري الرويلي
******6671
ابراهيم علي ابراهيم العقل
******4771
عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح
******2730
عبدالله عبدالعزيز خليف العنزي
******9751
سليمان ناصر ابراهيم العمر
******4406
علي مقبل علي المطيري
******7535
صالح مانع بن صالح لسلوم
******2056
فيصل حامد علي ال قنفذ
، "وكيل إمارة حائل": وظائف الإمارة تحت متابعتي ونقبل الأنسب ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.