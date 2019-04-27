، "وكيل إمارة حائل": وظائف الإمارة تحت متابعتي ونقبل الأنسب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على ما أُشيع بمنصات التواصل عن المحاباة في التوظيف

أكّد وكيل إمارة حائل المكلّف عادل آل الشيخ؛ عبر حسابه على تويتر؛ أنه سيتابع شخصيًّا مجريات المقابلة مع لجنة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لوظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الثاني بتاريخ 28/ 07/ 1440هـ، وأُعلنت نتائجها مساء أمس.

رد "آل الشيخ" جاء تأكيدًا على التزام إمارة حائل بالشفافية في التوظيف، ونفيًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من احتمال دخول المحسوبية في تلك الوظائف، وهو رد يؤكد على الشفافية التامة.

وأضاف "آل الشيخ" أن أسماء المرشحين للوظائف من قِبل "جدارة" التابع لوزارة الخدمة جاءت بترشيح ثلاثة مرشحين لكل وظيفة، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة مسؤولين في الإمارة لإجراء مقابلة معهم واختيار الأنسب منهم للعمل في الإمارة أو المحافظات.

وعن تكرار أحد الأسماء المُعلنة مرتين، قال: الأمر يعود لـ"جدارة" وليس للأمانة.

وعن نتائج ما أعلنته إمارة حائل من توافر وظائف إشرافية بالمراتب (10-11-12-13) (حقوقية، مالية، وإدارية)، ورغبت بإشغالها عن طريق النقل، أشار "آل الشيخ" إلى أنه يجري حاليًّا فرز أكثر من ٢٥٠٠ متقدم، لمطابقتهم على الوظائف الشاغرة، وعند الانتهاء سيتم إعلان الأسماء للمقابلة الشخصية، واختيار من يتوقع أن يخدم المنطقة وأهلها.

وفي ردّه على أحد المغرّدين عن آلية التقدم لنقل وظيفته من جهة حكومية أخرى، إلى إمارة المنطقة؛ أجاب "آل الشيخ" بأن النقل لما دون المرتبة العاشرة يتطلب من الموظف الراغب في ذلك التقدمَ للإمارة، وستتم دراسة الطلب، ومتى وُجدت الحاجة لنقل خدماته فسيتم؛ لحرص إمارة المنطقة على الاستفادة من خبرات المتقدم، لتمكنه من خدمة المواطنين على أفضل وجه، بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وكانت إمارة حائل قد دعت أمس التالية أسماؤهم، لمراجعة إدارة الموارد البشرية بالإمارة يومي: الثلاثاء الموافق 25/ 08/ 1440هـ، والأربعاء الموافق 26/ 08/ 1440هـ؛ لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين مؤهلاتهم العلمية.

******3192

سالم بن مقبل بن فريح العنزي

******2811

فارس مقبل عبدالله العنزي

******0881

صالح بن سعيد بن احمد آل سبت

******0323

علي بن مرعي بن عبدالله القرني

******9136

فواز بن محمد بن خليل فته

******2924

علي زيد بن محمد الدريع

******2748

تركي بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز سعود

******0712

عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر

******7576

لؤى فؤاد بن علي ردنه

******7094

مشعل عبدالرحمن محمد بن جردان

******5245

مازن بن عبدالله بن عبدالعزيز محمد

******7874

عواجي بن محمد بن عمر مدخلي

******9672

معاذ فهد بن فراج الصاعدى

******0951

جابر علي بن حسين العثمان

******1722

رائد احمد بن علي الصبياني

******8842

احمد محمد غانم العنزي

******6865

علي ضيف الله بن علي العلوي

******6367

أحمد منصور بن عبدالعزيز التركي

******7530

يوسف ابراهيم بن عبدالعزيز الدبيخي

******5936

محمد احمد يحي حريصي

******3844

بندر عبدالكبير عبدالشكور جميل

******9116

يحي محمد يحي العسيري

******4623

خالد سليمان بن سالم الحربى

******9765

علي جاسم معتوق جليح

******4299

عماد بن حسن بن جاسم الفندي

******9521

صالح ابن سعيد ابن محبوب الغامدي

******4371

فايز ابراهيم بن سلمان آل اعبيدان

******8616

سعيد بن عبدالستار بن عبدالله احمد

******3556

أحمد عبداللطيف علي العبداللطيف

******8198

احمد هليل علي العطوي

******5784

زعل عطاالله سالم البلوي

******2803

احمد فرج بلعوس الشمري

******9010

ممدوح حمود سليمان العطوي

******7939

عبدالله بن عبدالعزيز بن ناجي البشر

******2821

حامد عبدالكريم صالح المدني

******4538

سلطان عيضه بن جرمان ال جعره

******8605

حسين علي بن عمران المحمدعلي

******2360

صالح بن عبدالعلي بن حماد الحماد

******1307

وليد محمد حزام السبلان

******6229

فواز عبدالستار بن ابراهيم العوهلي

******1177

أحمد هليل عسكر العنزي

******1177

أحمد هليل عسكر العنزي

******1229

ماجد جايد محمد الصبحي

******9586

عبدالله بن سعد بن محمد الشهراني

******8768

عبدالملك صالح علي الصامل

******1024

قاسم عباس بن عبدالله الحيدر

******9258

فارس معيض بن حسين آل جعره

******4448

عباس عبدالله بن علي المخيدر

******1061

فهد حمد بن ابراهيم المزيني

******0871

محمد طالب محمد عبدالحفيظ

******0871

محمد طالب محمد عبدالحفيظ

******7162

يحي علي اسماعيل مصلوم

******0114

سعد علي ابن مسرع القحطاني

******7926

علي احمد فتحي جريبي

******2013

أحمد علي بن عبدالله العمران

******8150

متعب صالح بن عبيدان الجاهل

******1502

سلطان عبدالعزيز دخيل الله الحارثي

******0859

صقر محمد احمد الغامدي

******1319

مسفر سعيد محمد الاكلبي

******5516

موسى بن عبدالله بن موسى التميمي

******2086

علي منيف محمد المنيفي

******5040

عبدالسلام علي عبدالله الشهري

******8485

سعد ناصر مرعي ال عزام

******0783

محمد دميث الضميري الرويلي

******6671

ابراهيم علي ابراهيم العقل

******4771

عبدالملك هشام بن عبدالله بن مليح

******2730

عبدالله عبدالعزيز خليف العنزي

******9751

سليمان ناصر ابراهيم العمر

******4406

علي مقبل علي المطيري

******7535

صالح مانع بن صالح لسلوم

******2056

فيصل حامد علي ال قنفذ