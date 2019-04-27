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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة، يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل "جدة، بحرة، الشعيبة، الليث والأجزاء المجاورة، ويبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.
"الأرصاد" تنبّه لرياح مثيرة للأتربة والغبار على مكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-27
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة، يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل "جدة، بحرة، الشعيبة، الليث والأجزاء المجاورة، ويبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
01:10 PM
تشمل "جدة وبحرة والليث" وتستمر حتى الـ 6 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة، يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل "جدة، بحرة، الشعيبة، الليث والأجزاء المجاورة، ويبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.
، "الأرصاد" تنبّه لرياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة ،
المصدر : الخليج 365
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