، "الأرصاد" تنبّه لرياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "جدة وبحرة والليث" وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة، يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل "جدة، بحرة، الشعيبة، الليث والأجزاء المجاورة، ويبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.