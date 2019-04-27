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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة والنزول إلى بطون الأودية ومواقع تجمُّع المياه.
جاء ذلك بعدما أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية، مع نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"مدني الباحة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": لا تجازفوا بالنزول إلى هذه المواقعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-27
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة والنزول إلى بطون الأودية ومواقع تجمُّع المياه.
جاء ذلك بعدما أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية، مع نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
12:50 PM
الهيئة توقعت أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة والنزول إلى بطون الأودية ومواقع تجمُّع المياه.
جاء ذلك بعدما أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية، مع نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "مدني الباحة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": لا تجازفوا بالنزول إلى هذه المواقع ،
المصدر : الخليج 365
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