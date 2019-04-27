، "حساب المواطن": الدفعة القادمة في التاسع من مايو وليست قبل رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏ردَّ على أحد الاستفسارات ونفى ما أشيع عن تقديم موعدها

أكّد "حساب المواطن" أن صرف الدفعة القادمة الـ 18 سيكون يوم الخميس في تاريخ التاسع من مايو، نافياً ما أُشيع عن تقديم الدفعة القادمة تزامناً مع الشهر الكريم.

جاء ذلك رداً على أحد الاستفسارات، لافتاً إلى أن الموعد المقرر للدفعة الثامنة عشرة هو يوم التاسع من مايو.

وكان "حساب المواطن" قد أوضح في وقتٍ سابقٍ، أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

يُشار إلى أن "حساب المواطن" كان قد أودع في الدفعة الماضية نحو 2.5 مليار ريال مخصصة لدعم مستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84 %؛ متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الماضية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.