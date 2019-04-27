، متصفح "جوجل كروم" الجديد ينفّذ مهام سرية "غير مسبوقة" لمستخدميه ،

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تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لطرح تحديث جديد لمتصفحها الأشهر "جوجل كروم" الذي سيحمل رقم "74"، وسيحتوي على مهام سرية جديدة "غير مسبوقة" لمستخدميه.
وأشار موقع "موبايل سيرب" التقني المتخصص، إلى أن متصفح "جوجل كروم" الجديد سيكون متوافقًا مع نظام تشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس" و"لينكس".
وأوضح الموقع التقني أن أبرز الميزات الجديدة التي سيضمها متصفح "جوجل كروم"، هي ميزة "الوضع الليلي" السرية، التي تضمن خصوصية أفضل لمتصفحي الإنترنت.
كما سيمنح "جوجل كروم" أيضًا خيار تعطيل المؤثرات الحركية، التي يمكن أن تسبب ضيقًا كبيرًا للمستخدمين.
وقدمت "جوجل كروم" أيضًا مجموعة من الاختصارات التي يمكنها أن تترجم للمستخدم أي كلمات يمكن أن تقف أمامه عند تصفحه موادَّ بلغات مختلفة.
متصفح "جوجل كروم" الجديد ينفّذ مهام سرية "غير مسبوقة" لمستخدميهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لطرح تحديث جديد لمتصفحها الأشهر "جوجل كروم" الذي سيحمل رقم "74"، وسيحتوي على مهام سرية جديدة "غير مسبوقة" لمستخدميه.
وأشار موقع "موبايل سيرب" التقني المتخصص، إلى أن متصفح "جوجل كروم" الجديد سيكون متوافقًا مع نظام تشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس" و"لينكس".
وأوضح الموقع التقني أن أبرز الميزات الجديدة التي سيضمها متصفح "جوجل كروم"، هي ميزة "الوضع الليلي" السرية، التي تضمن خصوصية أفضل لمتصفحي الإنترنت.
كما سيمنح "جوجل كروم" أيضًا خيار تعطيل المؤثرات الحركية، التي يمكن أن تسبب ضيقًا كبيرًا للمستخدمين.
وقدمت "جوجل كروم" أيضًا مجموعة من الاختصارات التي يمكنها أن تترجم للمستخدم أي كلمات يمكن أن تقف أمامه عند تصفحه موادَّ بلغات مختلفة.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
01:48 PM
سيكون متوافقًا مع أنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس" و"لينكس"
تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لطرح تحديث جديد لمتصفحها الأشهر "جوجل كروم" الذي سيحمل رقم "74"، وسيحتوي على مهام سرية جديدة "غير مسبوقة" لمستخدميه.
وأشار موقع "موبايل سيرب" التقني المتخصص، إلى أن متصفح "جوجل كروم" الجديد سيكون متوافقًا مع نظام تشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس" و"لينكس".
وأوضح الموقع التقني أن أبرز الميزات الجديدة التي سيضمها متصفح "جوجل كروم"، هي ميزة "الوضع الليلي" السرية، التي تضمن خصوصية أفضل لمتصفحي الإنترنت.
كما سيمنح "جوجل كروم" أيضًا خيار تعطيل المؤثرات الحركية، التي يمكن أن تسبب ضيقًا كبيرًا للمستخدمين.
وقدمت "جوجل كروم" أيضًا مجموعة من الاختصارات التي يمكنها أن تترجم للمستخدم أي كلمات يمكن أن تقف أمامه عند تصفحه موادَّ بلغات مختلفة.
، متصفح "جوجل كروم" الجديد ينفّذ مهام سرية "غير مسبوقة" لمستخدميه ،
المصدر : الخليج 365
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