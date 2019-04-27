، "البشير" وأمه .. حيرة بين سجن ومجهول .. صحة تتدهور والسودان يسأل! ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلب ربما يتم تقديمه رسمياً للمجلس العسكري وسط تقارير أمنية وتخمينات

طالبت والدة الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ بزيارة ابنها القابع في السجن، وسط تضارب الأنباء بشأن ما إذا كان لا يزال في سجن كوبر، أو نُقل إلى مكان آخر غير معروف.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آخر لحظة" المحلية، فإن السيدة هدية محمد زين؛ ترغب في زيارة ابنها "عمر"؛ الذي نُقِل قبل أيام إلى سجن كوبر.

وأبلغ مصدر الصحيفة أن الطلب "ربما يتم تقديمه رسمياً للمجلس العسكري للبت فيه"، لاسيما مع ورود تقارير تفيد بأن حالة "البشير" الصحية تتدهور.

وقالت الصحيفة نفسها، أول أمس، إن صحة الرئيس المعزول، 75 عاماً، "في تدهور"، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن البشير "يعاني أمراضاً عدة مما يتطلب وجوده خارج السجن".

وأوضحت أن فريقاً طبياً من خمسة أطباء يعكف على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام، وأشار المصدر إلى أن "الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت، مطلع الأسبوع الجاري، إن "البشير" يعاني "حالة نفسية صعبة"، وكان قد تعرّض لـ"جلطة خفيفة".

في المقابل، يطرح سودانيون تساؤلات عدة بخصوص عدم ظهور أيّ صورة للبشير في سجن كوبر، الذي يحتجز فيه منذ منتصف الشهر الجاري، وهو ما رجّح فرضية نقله إلى سجن آخر غير معروف "لأسباب أمنية".

وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة "التيار"، أنه تم نقل عمر البشير؛ في الساعات الأولى من صباح الخميس، إلى "مكان آمن" لن يتم الإفصاح عنه.

وتابعت: "ترى التقارير الأمنية أن وجوده داخل سجن كوبر غير آمن، خصوصاً بعد تدهور صحته؛ لذلك جرى نقله إلى مكان آخر ضمن إجراءات تأمينه حفاظا على سلامته".

وطالب محتجون في ساحات الاعتصام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صورة للبشير لإزالة اللبس عن مكان وجوده، وقطع الطريق أمام التخمينات والتصريحات التي ذهبت إلى حد جعله خارج السجن.

وذكرت صحيفة "الراكوبة" على موقعها الإلكتروني، أن عدم إظهار صورة للرئيس المعزول، وتحديد مكانه، يعودان لأسباب أمنية، بسبب التظاهرات الغاضبة والمستمرة، التي قد تحمل الجماهير للتوجّه إلى مكان حبسه وإحداث فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

ونقلت الصحيفة عن بابكر محمد بابكر؛ وهو ضابط أمن متقاعد، قوله إن أعضاء المجلس العسكري يعون جيداً خطورة الكشف عن مكان البشير في الوقت الراهن، لأنهم يعلمون أن التفكير حالياً هو جمعي ثائر ومتحمس لأبعد الحدود.