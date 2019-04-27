خلل كارثي في أبل والبديل مجاني

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أكدت شركة “أبل” الأمريكية وجود خلل في بعض المقابس الخاصة بها، يمكن أن يتسبب في صدمة كهربائية لمالكها، معلنةً سحبها واستدعاءها للتحقيق.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشركة على علم بـ6 حوادث منفصلة وقعت في دول متفرقة من العالم بسبب “محولات التوصيل”، حيث تعرض مالكوها لصدمات كهربائية.
وتابعت أن المحولات التي جرى استدعاؤها تخص أجهزة “آي أو إس” و”ماك”، التي تم إنتاجها وشحنها ما بين 2003 و2010، في دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.
وقالت: إن أبل طلبت من عملائها، الذين يمتلكون هذه المقابس، التوقف فورًا عن استخدامها ونقلها إلى متاجر أبل من أجل استبدالها.
وتابعت الشركة، على مدونتها “تعد سلامة العملاء دائما من أولويات أبل..، لذلك قررنا طوعًا استبدال محولات التوصيل المتأثرة بواحدة جديدة مجانًا”، مضيفة: “نشجع العملاء المتأثرين على زيارة متاجرنا من أجل الفحص والاستبدال”.
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