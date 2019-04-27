وظائف شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرب علوم الطيران (الرياض): درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة.

. مدير الهندسة- الأنظمة العامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الطيران، أو الإلكترونيات)، ويفضل درجة الماجستير.

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. مدير خدمة تقنية المعلومات (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. معلم صفوف أولية (الطائف): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

